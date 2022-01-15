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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Hasan Kılca’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yenileme alanı teşekkürü

İHA

Başkan Hasan Kılca’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yenileme alanı teşekkürü

Konya’nın merkez Karatay ilçesi Akçeşme, Kerimdede ve Sarıyakup mahalleleri içerisinde bulunan bazı alanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Yenileme Alanı” olarak belirlendi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Resmi Gazete’de yayımlanan karar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Karatay ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Tarihi Üçler Mezarlığı arkasında Topraklık Caddesi, Piri Esat Caddesi, Üçler Caddesi, Adak Sokak ve Ekmelüddin Sokak arasında kalan 105 bin 269 metrekarelik alan; 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5101 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yenileme Alanı” ilan edildi. Söz konusu karar; 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un 2’inci maddesi gereğince verilirken, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, yaptığı açıklamayla Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

“Cumhurbaşkanımızın kararı ilçemize ayrı bir değer katacak”
Başkan Hasan Kılca, alınan kararla birlikte Akçeşme, Kerimdede ve Sarıyakup mahallelerinde yürütülecek çalışmaların Konya ile Karatay’a büyük değer katacağının altını çizerek, “Konya'mız; tarihi dokusu, medeniyet değerleri, kültürü ve daha birçok zenginliğiyle ülkemizin çok önemli şehirlerinden birisi. Karatay Belediyesi olarak bizler de şehrimizin kalbi olan Karatay'daki bu miras ve eşsiz değerlerin korunması ile geleceğe aktarılması adına gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Konya Valiliğimiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Son olarak ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Akçeşme, Kerimdede ve Sarıyakup Mahallelerinde bulunan bazı alanların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Yenileme Alanı’ olarak belirlenmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Bu kıymetli kararın Konya'mız ve Karatay'ımıza büyük değerler katacağına inanıyorum. Bu vesileyle her fırsatta Konya'mız ve Karatay'ımızın geleceğe hazırlanmasında katkıları bulunan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi olarak, yenileme alanı ilan edilen söz konusu alanlarda tescilli yapıları koruyarak Karatay’ın tarihi ve kültürel dokusuna uygun hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda belediyemiz tarafından 2021 yılı içerisinde 105 bin 269 metrekarelik alanda kamulaştırma çalışması başlatmıştık. Söz konusu alan dahilindeki mülkiyete konu 71 bin 727 metrekarelik taşınmazdan 32 bin 544 metrekarelik kısmını 38 milyon 500 bin lira bedelle kamulaştırdık. Bu yıl içerisinde de Cumhurbaşkanımızın kararı doğrultusunda bu alanda yenileme ve kamulaştırma çalışmasına devam edeceğiz” diye konuştu.

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