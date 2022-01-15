Dayısının döverek öldürdüğü öne sürülen minik Ayşenur toprağa verildi 



Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR, (Konya), (DHA)BURDUR'da dayısı Hızır Tunç Çetinkaya'nın (19) döverek öldürdüğü öne sürülen Ayşenur Kazık'ın (2) cenazesi, Konya´nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi. Cenazede minik Ayşenur´un yakınları gözyaşı döktü.

Burdur'a bağlı Cemil Mahallesi'nde annesi, anneannesi ve dayısıyla aynı evde yaşayan Ayşenur Kazık çarşamba sabahı yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Kader Karadeniz, anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Çetinkaya gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Anneanne Yüksel K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Hızır Tunç Çetinkaya buradaki ifadesinde "Olay gecesi Ayşenur'un ayağına iki defa elimle vurdum. Morluklar o yüzden oluşmuştur. Kafasını da koltuğun kenarına vurdum" dedi.

Mahkemeye çıkarılan iki kardeşten Kader Karadeniz, 'ihmali davranışla kasten ölüme sebep olma', Hızır Tunç Çetinkaya ise 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Otopsinin ardından Minik Ayşenur´un cansız bedeni baba Erdi Karakiraz ve yakınları tarafından morgdan teslim alındı. Konya´nın Akşehir ilçesine getiren minik Ayşenur´un cenazesi, Akşehir Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Baba Erdi Karakiraz´ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ

2022-01-15 14:32:17



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