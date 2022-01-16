Gurbetteki 25 yılın ardından kopamadığı köyüne muhtar oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gurbetteki 25 yılın ardından kopamadığı köyüne muhtar oldu

İHA

Gurbetteki 25 yılın ardından kopamadığı köyüne muhtar oldu

Çalışmak için 1994 yılında köyünden göç edip 10 yıl Konya'da 15 yıl da yurt dışında çalışan Osman Çınar, 25 yılın ardından tekrar döndüğü köyüne mahalle sakinlerinin isteği üzerine muhtar oldu.
1994 yılında köy olan ve Büyükşehir Yayası ile köye dönen merkez Selçuklu ilçesi Akpınar Mahallesinden göç ederek Konya merkeze yerleşen Osman Çınar (42), cami inşaatı yapan bir firmada çalışmaya başladı. Askerlik öncesi ve sonrası olmak üzere 10 yıl aynı firmada çalışan Osman Çınar, ardından Çeçenistan'a gitti. Yurt dışında da 15 yıl boyunca bir firmada cami inşaatında işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Osman Çınar, daha sonra Türkiye’ye dönemeye karar verdi. Konya'ya yerleştikten sonra köyüne de gidip gelen Osman Çınar, mahalle sakinlerinin muhtar olma teklifini ailesiyle görüştükten sonra kabul etti. Bunun üzerine Akpınar Mahallesine taşınan Osman Çınar, girdiği 2019 seçimlerini kazanarak muhtar oldu.

"Hizmet etmeyi çok seviyorum"
Yoğun çalışma hayatına ilkokul yıllarında atıldığını anlatan Çınar, “İlkokulu Akpınar Mahalle okulunda okudum. Okuldan çıktıktan sonra Konya’ya gittim ve 10 sene kadar Konya’da yaşadım. Burada cami işleri yapardık kalıp ustalığı yaptım. Bu iş için 15 sene kadar da yurt dışında çalıştım. Orada da cami yaptık. Bu aralarda köyümü çok seviyordum hiç bırakmadım. İzine gelince sürekli köyüme geliyordum. Çocukluktan beri köyümü çok seviyorum hala da seviyorum. Ben çalışırken mahalleli bana muhtar olmam için teklif sundu, nasip oldu şimdi köyüme muhtar olarak seçildim. Benim burada sadece görevim muhtarlık. Başka bir işle de uğraşmıyorum. Hizmet etmeyi çok seviyorum. Köylü vatandaşlarımdan Allah razı olsun her konuda birbirimize destek çıkıyoruz. Bizim bu mahalledeki geçim kaynağı küçükbaş hayvancılık ve tarım. Hayvanların yemlerini çıkartmak için de bu alanda işleyiş var. Ben de ayrı bir köy aşkı var. Küçük yaşlarda çocukluk aklıydı köyümü hiç bırakmadım halada çok seviyorum. Köyde ayrı bir hava var, ayrı bir koku var. Bunu ben anlatamıyorum ayrı bir sevda bu. Nasip oldu geldik buraya muhtar seçtiler önce böyle bir niyetim yoktu. Ama beni desteklediler bende muhtar oldum. Birilerine bir yardımım dokunuyorsa ne mutlu çok hoşuma gidiyor” şeklinde konuştu.

"Gençlere tavsiyem buralara gelsinler şimdi burada imkanlar daha güzel"
Gençlere bu yönde tavsiyelerde bulunan mahalle muhtarı Osman Çınar, “Köyde yaşam çok güzel, imkanı olana. Konya’daki imkan burada yok, buradaki imkanlarda Konya’da yok. Ben merkezdeki gençlere tavsiyem buralara gelsinler şimdi burada imkanlar daha güzel. Devletimiz imkanı olana destek sağlıyor. Burada benim en büyük hedefim, burada bazı şeyler eksik. Bunlar telefon çekimi olsun, alt yapı olsun, yani gençlerin daha çok aktivesi olan şeylere ağırlık vererek bunları tamamlamak benim hedefim. Eksikleri tamamlamayı canı gönülden istiyorum. Allah’ın izni ile onları da başaracağım. Vatandaşlarımı memnun edeceğim inşallah” dedi.
Osman Çınar’ın Mahalleye muhtar olmasını isteyenlerden biri olan 65 yaşındaki Ali Pala, “Köylü vatandaşlarımız muhtarımızı buraya davet etti. Memlekete hizmet için. Sevdiler sevdikleri içinde onun yapacağına inandılar. Şuan da da devletin verdiği şartlar doğrultusunda hizmet yapıyor. Şuan yollarımız açık mahallemiz temiz. Rahat rahat merkeze falan gidip gelebiliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu sosyal belediyecilikte de iddialı
YEREL HABERLER Selçuklu sosyal belediyecilikte de iddialı
Başkan Kılca: “Neslin ihyası için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Neslin ihyası için çalışıyoruz”
Konya'da emekli astsubay evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Konya'da emekli astsubay evinde ölü bulundu
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Minik Ayşenur gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı Burdur'da şüpheli ölümü sonrası annesi ve dayısı tutuklanan 3 yaşındaki Ayşenur'un cenazesi Konya'nın Akşehir ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi
YEREL HABERLER Minik Ayşenur gözyaşları ile son yolculuğuna ...
Dayısının döverek öldürdüğü öne sürülen minik Ayşenur toprağa verildi 
YEREL HABERLER Dayısının döverek öldürdüğü öne sürülen minik Ayşenur ...
Dayısının döverek öldürdüğü öne sürülen minik Ayşenur toprağa verildi 
YEREL HABERLER Dayısının döverek öldürdüğü öne sürülen minik Ayşenur ...
Başkan Hasan Kılca’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yenileme alanı teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Hasan Kılca’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ...
Konya'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ...
Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya'da silahlı kavga: 1 ölü
Hemşirelik öğrencisi Melike, sevgilisinin kaldığı pansiyonun balkonundan düşüp öldü (2)
YEREL HABERLER Hemşirelik öğrencisi Melike, sevgilisinin kaldığı ...
Başkan Pekyatırmacı: "Hemşehrilerimizle güçlü bir gönül bağımız var"
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: "Hemşehrilerimizle güçlü bir ...
Konya Emniyetine araç desteği
YEREL HABERLER Konya Emniyetine araç desteği
İYİ Partili Paçacı: Tünelin ucundaki ışık da göründü (2)
YEREL HABERLER İYİ Partili Paçacı: Tünelin ucundaki ışık da göründü ...
İYİ Partili Paçacı: Tünelin ucundaki ışık göründü
YEREL HABERLER İYİ Partili Paçacı: Tünelin ucundaki ışık göründü
Konyaspor, Ahmet Çalık için klip hazırladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Ahmet Çalık için klip hazırladı
Konya’da 7 kişinin öldürülmesi olayından önce iki aile arasındaki kavganın duruşmasında arbede
YEREL HABERLER Konya’da 7 kişinin öldürülmesi olayından önce iki ...
7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavganın davasında arbede çıktı (2)
YEREL HABERLER 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavganın ...
Konya polisinden 'sanal devriye'
YEREL HABERLER Konya polisinden 'sanal devriye'
Konya polisinden 'sanal devriye'
YEREL HABERLER Konya polisinden 'sanal devriye'
7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavganın davasında arbede çıktı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavganın ...
Başkan Erkoyuncu: “Bugün ödeyeceğimiz patates bedellerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum”
YEREL HABERLER Başkan Erkoyuncu: “Bugün ödeyeceğimiz patates ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.