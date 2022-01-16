Kuş Cenneti Beyşehir Gölü’nde 2022 yılı KOSKS çalışmaları sona erdi

Türkiye’nin kuş cennetlerinden biri olan, Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü’nde 2022 Yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyşehir Gölü'nde su kuşu popülasyonunu tespit etmek amacıyla alan bazında yapılan 2022 KOSKS çalışmalarının son bulduğu ifade edildi. Açıklamada, sayımların kalabalık bir heyetle iki ayrı noktadan başlanarak gerçekleştirildiği vurgulanarak, "Sayımlar 8. Bölge Müdürümüz ve Bölge Müdür Yardımcımız, Bölge Müdürlüğümüz ve 6. Bölge Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürleri, Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Kızıldağ Milli Parkı Şefleri ve Personeli, Isparta Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim üyelerinden oluşan kalabalık bir heyetle iki ayrı noktadan başlanarak gerçekleştirildi. Sayımlarda; Sakarmeke, Macar ördeği, Çamurcun, Yeşilbaş, Karabatak, Küçük batağan, Bahri, Flamingo en çok gözlenen türler olmuştur. Yaban hayvanlarının yaşam alanları ile birlikte korunması, geliştirilmesi çalışmalarının bir parçası olan, Kış Ortası Su Kuşu Sayımı ülkemizde her yıl ocak ve şubat aylarında, Bakanlığımız koordinasyonunda çok sayıda üniversite, sivil toplum kuruluşu ve gönüllünün katılımıyla yürütülmektedir. KOSKS çalışmalarıyla elde edilen verilerle; Türkiye’deki sulak alan işleyişi ve kullanım faaliyetleri izlemekte, koruma çalışmalarına altlık oluşmakta, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikler takip etmekte, nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturulmaktadır. Sayım sonuçlarına göre; sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlanmakta ve farkındalık artırılmakta ve ülkemizdeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkanı sunulmaktadır" denildi.

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