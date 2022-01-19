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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli Belediyesinden yoğun kar mesaisi

İHA

Ereğli Belediyesinden yoğun kar mesaisi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi kar yağışının başladığı ilk andan itibaren buzlanmaya karşı gereken önlemleri alarak vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için yoğun çaba harcadı.
Ereğli Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte gece gündüz tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına yoğun çaba sarf ediyor.

“Hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz”
Ereğli’ye hizmet noktasında canla başla çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Allah’a şükürler olsun ki Ereğlimizde kar yağışına, nimete kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Uzun zamandır beklediğimiz bu kar yağışının Ereğlimize bereket getirmesini temenni ediyorum. Bunun yanında tabi kar yağışının olumsuz etkileri de oluyor, bunun önüne geçmek adına belediye olarak hemşerilerimizin olumsuz etkilenmemesi ve trafik akışının güvenli sağlanması adına özveri ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Gece gündüz devam eden çalışmalarımızda fedakarlık örneği göstererek istirahat saatinde sıcak evinde olmak yerine hemşerilerimize hizmet için çaba gösteren çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ereğli'mize hizmet noktasında gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hemşerilerimiz rahat olsun biz şerefle ve hizmetle yolumuza devam edeceğiz. Yapılması gereken ne varsa yapmaya devam ederek Allah’ın izniyle Ereğli'mizde huzuru inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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