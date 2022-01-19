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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da fatura ödeme cihazı “SUMAT” büyük kolaylık sağlıyor

İHA

Konya'da fatura ödeme cihazı “SUMAT” büyük kolaylık sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, abonelerinin mesai saatleri haricinde de hizmet alabilmeleri için Konya’nın 7 ayrı noktasında konumlandırdığı Su Faturası Tahsilatı ve Kartlı Sayaç Kontör Dolum Cihazı (SUMAT), büyük kolaylık sağlıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların su ve kanalizasyon hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıran çalışmalarını sürdürüyor. KOSKİ aboneleri, online olarak www.koski.gov.tr adresindeki eKOSKİ sekmesinden, mobil olarak KOSKİ Mobil uygulamasından, yüz yüze iletişim için müşteri hizmetlerinden ve telefonla hizmet almak için ALO 185 Çağrı Merkezi’nden iş ve işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yine KOSKİ aboneleri, farklı alternatifleri değerlendirerek, bilgi@koski.gov.tr mail adresine, Büyükşehir Açık Kapıya, KOSKİ resmi web sitesinde Bize Yazın kısmında bulanan Genel Müdüre Mesaj ve eDilekçe bölümüne, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne ve 245 46 34 numaralı faksa istek, şikâyet ve önerilerini iletebiliyorlar.

7/24 Hizmet sürekliliği sağlanıyor
Tüm bunların yanı sıra şehrin farklı noktalarında hizmete sunduğu SUMAT’lar üzerinden dönemsel ve vadesi geçmiş su faturalarını nakit veya kredi kartı ile ödeyebilme olanağı tanıyan KOSKİ, elektronik kartlı sayaç kullanan aboneler için de sayaç kartlarına kontör yükleyebilmesi ve bakiye sorgulaması için KOSKİ’ye gelmeden işlem yapabilme kolaylığı sunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, özellikle elektronik kartlı su sayacı kullanan abonelerin mesai saatleri haricinde avans kontör yükleyebilmeleri için geliştirdiği uygulama sayesinde 7 gün 24 saat hizmet sürekliliğini sağlıyor.

SUMAT cihazlarının bulunduğu noktalar
Teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak hizmet hızını ve kalitesini yükselten Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Karatay Belediyesi önü, Hacıveyizsade Camisi karşısı, Aydınlıkevler Tramvay Durağı yanı, Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi ve Kayalıpark’ta bulunan Zabıta Dairesi Başkanlığı önü olmak üzere şehir merkezinin 5 farklı SUMAT hizmeti veriyor. Bunların yanı sıra KOSKİ, Akşehir ilçesi 24 Ağustos Caddesi ve Ereğli ilçesi Atatürk Caddesi’ne SUMAT cihazları yerleştirerek, vatandaşın hizmet alımını kolaylaştırdı.

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