Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da geri manevra yapan TIR'ın altında kalan Mehmet Kala (72), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10524'üncü Sokak´ta meydana geldi. Fahrettin K.´nin geri manevra yaptığı 42 BS 610 plakalı TIR, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kala'yı çarptı. Kala, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Kala´nın yaşamını yitirdiği belirlendi. TIR şoförü Fahrettin K. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-01-19 14:18:26
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