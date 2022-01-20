Başkan Akkaya, şehit aileleri ve gazilerle ‘İyi Ki Varsın Eren’ filmini izledi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesinin organizasyonuyla, ilçedeki şehit aileleri ve gaziler ile birlikte ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi.

Akşehir Kültür Merkezi'ndeki sinemada gerçekleşen etkinliğe Başkan Akkaya’nın yanı sıra Akşehir Belediyesi Kültü ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı (AKŞAD) İsmail İnce, Şehit yakınları ve Gaziler katıldı. Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girmişti. Akşehir Kültür Merkezi’ndeki sinema salonunda gerçekleştirilen özel etkinlikte; şehit aileleri ve gaziler, filmi izlerken duygusal anlar yaşadı.

Film bitiminde gözyaşlarına engel olamayan şehit yakınlarına ve gazilere hitaben bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek “Sizlerden Allah razı olsun. Burada Şehit yakınlarımız ve Gazilerimiz var. Onların hürmetine bu vatan var olmaya devam ediyor. Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik nezdinde Aziz Milletimizin çocuğundan büyüğüne herkesin vatansever bir kahraman olduğu gerçeğini bu film bizlere bir kez daha hatırlattı. Destanlarla dolu bu şanlı topraklarda ne kahramanlık hikâyeleri biter, ne de onları yaşatan kahramanlar” dedi.

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