35 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

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Duygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA)KONYA´da, 11 suçtan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fatih A. (40), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, `dolandırıcılık', 'yaralama', 'uyuşturucu ticareti´ dahil hakkında 11 suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fatih A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Herhangi bir adres kaydına ulaşılamayan Fatih A., saklandığı Bosna Hersek Mahallesi'ndeki evde polis operasyonuyla yakalandı. Fatih A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ

2022-01-20 12:43:42



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