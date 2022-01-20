Konya’da minibüs ücretleri arttı

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Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Başkan Muharrem Karabacak, ulaşım güncellemesiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Akaryakıta, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen büyük artışlar nedeniyle minibüsle ulaşım ücretlerine düzenleme yapılma gereği doğmuştur. Yüzde 30’luk bir artışla minibüs indibindi ücretimiz 4,5 TL olarak güncellenmiştir. Uygulama 21 Ocak 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olacak.”

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