Konya'da uyuşturucu satıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde daha önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun ikinci dalgasında 8 kişi daha gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerden 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 12 Ocak 2022 tarihinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 10 kişi serbest bırakılırken; 2'si tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak çalışmalarını genişleten Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile ikinci kez operasyon düzenledi. 8 kişinin gözaltına alındığı ikinci dalga operasyonda, şüphelilerden N.K., İ.S., E.K., U.K. ve M.G. haklarında yapılan işlem sonrası ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerden E.G., İ.G. ve G.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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