Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da Fuat Gümüşyay (33), tartıştığı arkadaşı Edip Y. (28) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayda bıçakla yaralanan Edip Y. de hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mehmet Dede Sokakta meydana geldi. Fuat Gümüşyay ile arkadaşı Edip Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini iki arkadaş birbirlerine bıçakla saldırdı. Yaralanan ve kanlar içinde kalan iki arkadaş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Konya Şehir Hastanesinde tedaviye alınan ve göğsünden yaralandığı öğrenilen Gümüşyay, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Edip Y.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-01-20 19:03:56



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