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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da Ahmet Çalık için anma programı gerçekleştirildi

İHA

Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık için Konya'da Mevlidi Şerif ve anma programı gerçekleştirildi.

Konya’da Ahmet Çalık için anma programı gerçekleştirildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık için Konya’da Mevlidi Şerif ve anma programı gerçekleştirildi.
Konyaspor taraftar grubu Nalçacılılar tarafından Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Ahmet Çalık’ın ailesi, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Konyasporlu yöneticiler ile futbolcular, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, taraftar ve vatandaşlar katıldı.
Video klip ile başlayan programda Ahmet Çalık’ın amcası Nafız Çalık, Ahmet Çalık’ın sporcu arkadaşlarına, taraftarlara ve Konya halkına göstermiş oldukları teveccühten dolayı aile adına teşekkür ederek, “Ahmet için söylenecek her şey söylenmiştir. Dünyadaki insanlar onun şahitleridir. Onlar bu dünyada şahitlik yaptılar. Allah da onların şahitliği yüzü suyu hürmetine onu layık olduğu makama inşallah koyacaktır. Özellikle kulüp başkanımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza bize göstermiş oldukları manevi yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Anma programı Kur’anı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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