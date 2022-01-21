Pazardaki kavgada oğlu öldürülen anne: "Oğlumu öldüren en ağır cezayı alsın" Konya'da pazar yerinde alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen cinayetle sonuçlanan kavganın sanıkları ikinci kez hakim karşısına çıktı

Konya'da pazar yerinde alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen, 19 yaşındaki gencin cinayete kurban gittiği kavgaya ilişkin tutuklu sanıklar ikinci kez hakim karşısında çıktı. Davaya katılan kavgada oğlu öldürülen anne, "Oğlumu öldüren en ağır cezayı alsın" dedi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde 18 Ocak 2021'de pazarda esnaf arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada İsmail Kurul'un (19) öldürülmesi, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin davaya devam edildi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Muhammet Bardakçı, tutuksuz yargılanan sanıklar Gökhan Nurkoyuncu, Hüseyin Bardakçı, Alişan Bardakçı, Yaşar Bardakçı, Şevket Mutlu, Ahmet Akın, Rahmi Özkan ve taraf avukatları katıldı. Davaya katılan kavgada öldürülen İsmail Kurul'un annesi Keziban Kurul'a mahkeme başkanı tarafından söz verildi. İsmail Kurul'un annesi "Oğlumu öldüren en ağır cezayı alsın" dedi.

İkinci kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Muhammet Bardakçı ise "Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Ben böyle bir olay olsun istemedim" ifadelerini kullandı. Mahkemeye katılan tutuksuz yargılanan 4 sanık ise "Biz kavga etmeye gelmedik. Kasıtlı bir olay yapmadık" diye kendilerini savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet Bardakçı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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