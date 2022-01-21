Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'nın yaşayan tek tahta kaşık ustası kaşıkçılığı yaşatmaya çalışıyor Dedesinden öğrendiği kaşıkçılığı yaklaşık 50 yıldır devam ettiren, geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü alan Mustafa Sami Onay, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için gayret ediyor

İHA

Konya'nın yaşayan tek tahta kaşık ustası kaşıkçılığı yaşatmaya çalışıyor Dedesinden öğrendiği kaşıkçılığı yaklaşık 50 yıldır devam ettiren, geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü alan Mustafa Sami Onay, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için gayret ediyor

Konya'nın yaşayan tek tahta kaşık ustası Mustafa Sami Onay, dedesinden öğrendiği işini yaklaşık 50 yıldır gayretle sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülü alan Onay, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için büyük hayret gösterdiğini söyledi.
Küçük yaşlarda babasını kaybettikten sonra 1977 yılında tahta kaşık işine başlayan Konya’nın yaşayan tek tahta kaşık ustası 62 yaşındaki Mustafa Sami Onay, yaklaşık 50 yıldır babasından kalan mesleğini devam ettiriyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini severek yapan Mustafa Sami Onay, geleneksel sanatın kaybolmaması adına mücadele ediyor.

"Zımpara tozu, ahşap kokusu, keser sesiyle büyüdük"
Konya’da dört kuşaktır kaşıkçı olduklarını anlatan Mustafa Sami Onay, "Konya ve köyümüzde de lakabımız 'Kaşıkçılar.' Babam, dedem, dedemin babası ve amcalarım hepsi kaşıkçılık yapmış. Yani kaşıkçılar ailesinin bir ferdi olarak aşağı yukarı 1315 yaşlarımızdan beri zımpara tozu, ahşap kokusuyla, keser sesiyle büyüdük. Şuanda ise yaklaşık 50 yıllık bir kaşıkçılık geçmişim var. İlk dönemlerde tabii ki zorlandık. Ama eleman yetiştirmenin ve çırak yetiştirmenin usulünü çok iyi bilen dedem... Özelikle zımpara ile talaşları toplayarak biz bu mesleğe başladık. O dönemlerde çocukluk olunca, zor olduğunun bile farkında olmadım" dedi.

"Bu mesleğin aktarılması için o kadar çok gayret ediyorum ki"
Mesleğinin gençlere aktarılması için verdiği mücadeleden bahseden tahta kaşık ustası Mustafa Sami Onay, "Mesleğin aktarılması adına Konya’da etrafımızda orman olmamasına rağmen Konya kaşıkçılığının meşhur olması meselesi var. Kendi adıma söylüyorum bu mesleğin aktarılması için o kadar çok gayret ediyorum ki. Anasınıfı öğrencileri de dahil olmak üzere üniversitelerdeki öğrencilerle gayret ediyoruz. Ancak zamanın ekonomik şartlarında getirisi olmadığından dolayı mesleğe çok sıcak bakan yok. Ben de bu kaşıkçılığı meslek olarak görmelerini istemiyorum. Şöyle ki ana meslekleri olsun, kollarında altın bilezikleri olsun. Bu mesleği de dünyevi ve uhrevi durumlarının deşarj konusunda, ocak sanatları dediğimiz sanatlardan bir tanesi olan kaşıkçılığın da öğrenilmesi ve aktarılması için gayret içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Ödülümüzü Konya ve ülkemiz adına aldık"
Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Onay, "Yerelde ve ulusalda 86 adet ödülüm olmasına rağmen hayatımın taçlandırılmış son hali Cumhurbaşkanımızdan almış olduğum UNESCO 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülü bize layık görülmüş, 4 yıllık bir araştırma sonucunda bizleri layık görmüşler. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İki gün bizi misafir ettiler Ankara’da, sonra ödülümüzü aldık. Ancak bu ödülümüzü Konya ve ülkemiz adına aldık. Bunda bir gayret ve başarımız olduysa elhamdülillah" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay karne alan öğrencileri tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Altay karne alan öğrencileri tebrik etti
Ahmet Çalık, Konya'da anıldı
YEREL HABERLER Ahmet Çalık, Konya'da anıldı
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 ...
Konya’da kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturuyor
YEREL HABERLER Konya’da kar manzaraları kartpostallık görüntüler ...
Metruk binada çıkan yangın, trafoya sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Metruk binada çıkan yangın, trafoya sıçramadan ...
Pazardaki kavgada oğlu öldürülen anne: "Oğlumu öldüren en ağır cezayı alsın" Konya'da pazar yerinde alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen cinayetle sonuçlanan kavganın sanıkları ikinci kez hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Pazardaki kavgada oğlu öldürülen anne: "Oğlumu ...
Konya’da Ahmet Çalık için anma programı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Konya’da Ahmet Çalık için anma programı ...
Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
Konya'da uyuşturucu satıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu satıcılığı yapan 3 kişi ...
Konya’da 16 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 16 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Konya’da minibüs ücretleri arttı
YEREL HABERLER Konya’da minibüs ücretleri arttı
Selçuklu'da 33 bin ton atık ekonomiye kazandırıldı
YEREL HABERLER Selçuklu'da 33 bin ton atık ekonomiye kazandırıldı
35 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER 35 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde ...
Konya’da dar gelirli bin 108 ailenin evine doğalgaz bağlandı
YEREL HABERLER Konya’da dar gelirli bin 108 ailenin evine doğalgaz ...
Başkan Akkaya, şehit aileleri ve gazilerle ‘İyi Ki Varsın Eren’ filmini izledi
YEREL HABERLER Başkan Akkaya, şehit aileleri ve gazilerle ‘İyi Ki ...
Konya’da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Konya’nın havası ‘dönüşümle’ değişecek Konya’da bin 108 ailenin kömür çilesi doğal gaz bağlanarak bitirildi
YEREL HABERLER Konya’nın havası ‘dönüşümle’ değişecek Konya’da bin ...
Karatay Belediyesinden başarılı öğrencilere gezi ödülü
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden başarılı öğrencilere gezi ...
Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ekmek mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu ...
Dr. Öğretim Üyesi Koçer: “Covid geçiren hastalar mutlaka kontrole gitmeli”
YEREL HABERLER Dr. Öğretim Üyesi Koçer: “Covid geçiren hastalar ...
Konya’da yaya öncelikli trafik denetimi
YEREL HABERLER Konya’da yaya öncelikli trafik denetimi
Hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına çarpıp yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.