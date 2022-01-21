Kızının ilk karnesini görmeden hayatını kaybetti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti. Polis memurunun ilkokula yeni başlayan kızının karnesini göremeden yaşamını kaybetmesi yürekleri burktu.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliğinde görev yapan polis memuru İsmail Üzüm (33) dün akşam saatlerinde ailesi ile birlikte yemek yediği sırada rahatsızlandı. Çağrılan ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Üzüm, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üzüm’ün cansız bedeni yakınları ve mesai arkadaşları tarafından hastane morgundan alınarak cenaze aracı ile Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Buradaki cenaze törenine, İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı’nın yanı sıra İsmail Üzüm’ün mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Yapılan duanın ardından İsmail Üzüm’ün cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alındı. İsmail Üzüm’ün cenazesi yarın Konya’da düzenlenecek programın ardından defnedilecek.

Üzüm’ün evli, iki çocuk babası olduğu ve ilköğretim birinci sınıfa giden kızının bugün ilk karnesini alacağı öğrenildi.

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