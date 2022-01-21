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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kulu’da 7 bin 510 öğrenci karne aldı

İHA

Kulu’da 7 bin 510 öğrenci karne aldı

Konya’nın Kulu ilçesinde 20212022 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesinin ardından 7 bin 510 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
20212022 eğitim öğrenim yılı ilk yarıyıl tatilinde 7 bin 510 öğrenci 15 günlük yarıyıl tatiline girdi. Öğrenciler, not başarılarını gösteren karnelerini okul müdürleri ve öğretmenlerinin elinden aldı. Kulu genelinde 60 okulda 2 bin 841 İlkokul, 2 bin 23 ortaokul ve 2 bin 646 lise öğrencisi olmak üzere toplam 7 bin 510 öğrenci bulunuyor. Öğrencilerin 2. yarı yıl eğitimlerine 7 Şubat 2022 tarihi Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. Okul müdürleri ve öğretmenler tarafından öğrencilere 15 günlük tatil dönemini iyi değerlendirmelerini zayıf olan derslerini gözden geçirmelerinin yararlı olacağı konusunda uyarılarda bulunuldu. Öğrenci velilerine de, derslerinde zayıfların olması konusunda çocuklarını kırmadan nasihatlerde bulunmaları konusunda bilgi verildi.

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