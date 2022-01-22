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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesporlu İkra Kayır’dan altın madalya

İHA

Selçuklu Belediyesporlu İkra Kayır’dan altın madalya

Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu İkra Kayır, Konya’da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 62 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.
Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2022 faaliyet programında yer alan Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası, 1822 Ocak tarihleri arasında Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde Uluslararası Spor Salonunda düzenlendi. 73 ilden 632 kulübe bağlı 1559 sporcunun mücadele ettiği ve birbirinden zorlu müsabakalara sahne olan şampiyonada Selçuklu Belediyespor’un Milli Sporcusu İkra Kayır 62 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Rakiplerini çok rahat bir şekilde mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan Kayır, müsabakaların ardından düzenlenen törende madalyasını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın elinden aldı. Madalya töreninde Başkan Pekyatırmacı’nın yanı sıra Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da yer aldı.

Başkan Pekyatırmacı’dan tebrik
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “1559 sporcumuzu sporun merkezi Selçuklu’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Burada mücadele eden ve şampiyon olan sporcularımızın uluslararası müsabakalarda da ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Selçuklu Belediyespor Kulübümüzün milli sporcusu İkra Kayır’ı başarısından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah İkra da önümüzde dönemde yapılacak uluslararası müsabakalarda kulübümüze bir madalya daha kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

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