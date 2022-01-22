Konya Antalya Karayolu trafiğe kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile KonyaAntalya karayolu trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle gece ilerleyen saatlerde yol güzergahında çekicilerin geçişine izin verilmezken, sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı sonrası öğleden sonra yol tamamen trafiğe kapatıldı. Yol üzerinde devam eden etkili kar yağışı ve tipi nedeni ile yolda kalan araç ve sürücüler kurtarılırken, yol üzerinde çalışmalar sürdürülemiyor. Antalya istikametine gidecek araçlar Beyşehir ilçesi istikametine yönlendiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.