Konya'da yoğun kar nedeniyle karayolları ulaşıma kapandı

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İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)KONYA'da yoğun kar nedeniyle kenti Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta'ya bağlayan karayolları ulaşıma kapandı.

Konya'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle saat 23.50 itibariyle kenti Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta'ya bağlayan karayolları ulaşıma kapanırken, KonyaKaraman yolunda ise ulaşım devam etti. Kent merkezinde kar yağışı sırasında bazı vatandaşlar Mevlana Müzesi önünde karın tadını çıkarmaya çalıştı. DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2022-01-23 01:59:39



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