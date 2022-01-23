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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"E-kat mülkiyeti ve irtifakı "uygulaması başlıyor

İHA

Belediyecilik hizmetlerinde sunduğu başarılı ebelediyecilik uygulamaları ile birçok ödül alan Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi "EKat Mülkiyeti ve İrtifakı" uygulamasını da 24 Ocak 2022'den itibaren hayata geçiriyor.

"E-kat mülkiyeti ve irtifakı "uygulaması başlıyor

Belediyecilik hizmetlerinde sunduğu başarılı ebelediyecilik uygulamaları ile birçok ödül alan Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi "EKat Mülkiyeti ve İrtifakı" uygulamasını da 24 Ocak 2022'den itibaren hayata geçiriyor.
Selçuklu Belediyesi, belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve kolaylaştırmak için sunduğu yenilikçi, modern, teknolojik ve kolay erişim sağlayan ebelediyecilik uygulamalarına "ekat mülkiyeti ve irtifakı " uygulamasını da dahil etti. "Ekat mülkiyeti ve irtifakı Uygulaması Selçuklu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü paydaşlığında hayata geçirildi. "EKat Mülkiyeti Ve İrtifakı " uygulaması ile vatandaşlar ve müteahhitler, Selçuklu Belediyesi tarafından istenen belgeleri sisteme yükleyerek, belediyeye gelmeden başvuru yapabilecekler. Kullanıcılar sisteme Selçuklu Belediyesi kurumsal web sitesi üzerinden, TC kimlik numaraları ve mükellef sicil numarası ile giriş yaparak ulaşabilme imkanına sahip oluyor. Türkiye’de ilk olan uygulama ile kullanıcılar uzaktan erişimle belediyeye gitmeden resmi işlerini yürütürken hem zamandan tasarruf hem de kırtasiye giderlerinden tasarruf sağlanacak. Ekat mülkiyeti ve irtifakı başvurusunda bulunan kişiler Selçuklu Belediyesi’ne uzaktan erişimle kat irtifakı ve mülkiyetini kurdurarak sürecin diğer aşaması olan Tapu Müdürlüğü’ne yönlendirilmiş olacak.
"EKat Mülkiyeti Ve İrtifakı " uygulaması ile talep edilen bilgi ve belgelerin sisteme hızlı bir şekilde yüklenmesi, düzenli ve şeffaf olması, zaman tasarrufu sağlaması, kağıt israfının önüne geçmesi, kurumlar arasındaki işlemleri hızlandırması gibi birçok avantaj sunuyor.
Selçuklu Belediyesi imar alanında daha önce hayata geçirdiği “Eeksper” uygulamasına ek olarak "EKat Mülkiyeti Ve İrtifakı "sistemini de ekleyerek ebelediyecilik alanındaki yenilikçi anlayışına bir yenisini daha ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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