Konya'da Afyonkarahisar ve Karaman karayolları ulaşıma açıldı

Konya'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası 16 saattir kapalı olan KonyaAfyonkarahisar ve Karaman karayolları kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Araçların geçişlerine trafik polislerinin eşliğinde kontrollü bir şekilde izin veriliyor.

Konya'da dün saat 22.00 sıralarında etkili olan kar yağışı sonrası KonyaAntalya, Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Karaman, Aksaray ve Adana karayolları ulaşıma kapandı. Gece saatlerinden itibaren karayolları ekiplerinin kar küreme ve yol açma çalışmaları sürüyor. Devam eden kar ve tipi nedeniyle, güçlüklü yürütülen çalışmalarda 16 saati geçti. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Konya Afyonkarahisar yolunda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandı. Trafik ekipleri denetiminde Konya Afyonkarahisar istikametine 100'e araçlık konvoylar şeklinde araçların geçişlerine izin veriliyor. Yol açma çalışmalarının sürdüğü KonyaIsparta karayolunda da küçük araçların geçişlerini izin verilmeye başlandı. Öte yandan, Konya Karaman karayolunda da otomobil ve otobüslerin geçişlerine izin verilmeye başlandı.

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