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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir ağır kış şartlarında sahipsiz hayvanların da yanında

İHA

Konya Büyükşehir ağır kış şartlarında sahipsiz hayvanların da yanında

Konya Büyükşehir Belediyesi, son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Konya’da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için beslenme alanlarına yem bırakmayı sıklaştırdı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ile birlikte ağırlaşan mevsim şartları nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına şefkat elini uzatıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son yılların en yoğun kar bereketinin yaşandığı Konya merkezde ve ilçelerde bir taraftan yolların açık kalması için mesai yaparken bir taraftan da sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalıştıklarını söyledi. Başkan Altay, “Bu zor kış şartlarında can dostlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, ilçe belediyelerimizle birlikte olumsuz hava şartlarında başıboş kedi ve köpekler ile kuşların aç kalmaması için şehrin farklı noktalarındaki beslenme alanlarında düzenli olarak yemleme çalışması gerçekleştiriyor. Tüm hemşehrilerimiz de evlerinde artan yiyecekleri sahipsiz dostlarımız için uygun yerlere bırakırlarsa el birliğiyle dostlarımıza sahip çıkmış oluruz” diye konuştu.

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