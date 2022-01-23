Akşehir Belediyesinde kar mesaisi sürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde dış mahallelerde yolları açık tutmak için kar temizleme yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve aralıksız devam eden yoğun kar yağışıyla teyakkuza geçen Akşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ ekipleri; kar temizleme ve yol açma çalışmaların için yoğun mesai harcarken Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyerek çalışmaları bizzat takip etti.

Akşehir’de ana arterler ve ara arterlerde dâhil olmak üzere hiçbir yolun kapalı olmadığının altını çizen Başkan Akkaya, “Beyaz bereketin yağması ile belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve KOSKİ ekiplerimiz aralıksız olarak mesaisini sürdürerek şehrimiz genelindeki tüm yolları açmıştır. Şehir merkezimiz ve dış mahallerimizdeki yollar ulaşıma açıktır. Ekiplerimiz yolların açık kalması için büyük mücadele vermektedir. Bu güzel kar yağış inşallah bolluk ve bereketi getirecek ve güzel bir mahsul dönemi geçireceğiz. Ekiplerimiz; hemşehrilerimizin kardan en az şekilde etkilenmesi için yol açma, tuzlama ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Şehrimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olaylarına karşı tüm hemşehrilerimizi dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum. Ayrıca Soğuk kış günlerinde kimseyi aç ve açıkta bırakmayalım. Değerli hemşehrilerim evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız lütfen bu durumu bize bildirin. Yine kar ve benzeri acil durumlar için belediyemizin 444 9 153 numaralı telefonunu arayabilirsiniz” dedi.



Yolda kalan 3 kişiye belediye ekipleri yardım etti

Akşehir Belediye ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken Yalvaç beli yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle minibüsleriyle yolda mahsur kalan 3 kişiye de yardım etti. Ankara’dan Yalvaç’a gittikleri öğrenilen minibüsteki 3 kişi, Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın talimatıyla şehir merkezine getirilip Akşehir’de konaklatılarak geceyi sıcak bir ortamda geçirdi.

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