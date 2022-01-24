Selçuklu’da kar mesaisi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam eden Selçuklu Belediyesi yoğun kullanılan bölgelerin yanı sıra dış mahalle bağlantı yolları da temizliyor.

Konya’yı etkisi altına alan kar yağışı Selçuklu Belediyesi ekipleri yoğun mesaiye başladı. Kar ve buzlanmaya karşı, kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yapan acil müdahale ekipleri, vatandaşların olumsuz şartlardan etkilenmemesi için çaba harcıyor. İlçe merkezinde ana arterler ve yoğun kullanılan bölgelerin yanı sıra taşra mahallelerin bağlantı yolları da temizlenerek, kar yağışının olumsuz etkileri en aza indirgeniyor. Selçuklu’ da gece saatlerinde başlayan kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları ekiplerin yoğun çalışmaları ile gün boyu devam etti. Ekipler vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek ve günlük çalışmalarını sorunsuz sürdürebilmeleri için aralıksız çalışma yürütüyor. Bu çalışmalarda toplam 64 araç, 250 personel görev yapıyor.



“Ekiplerimiz 24 saat görevinin başında”

Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte ekiplerin hazır beklediklerini kaydeden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Şükürler olsun ki rabbim bu yıl bereketini eksik etmedi. Tabi bu yağışlar yolların kapanması gibi olumsuzlukları da meydana getiriyor. Selçuklu Belediyesi olarak sezon öncesinde kış hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda ekiplerimiz hazır şekilde bekliyordu. Bereket yağmaya başladı ekiplerimiz de çalışmalarını hızlandırdı. Kapanan yollara acil müdahale ederek olumsuz durumların yaşanmasına mani oldular. Ekiplerimiz 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürerek olumsuz hava şartlarına karşı mücadele edecek. İnşallah kış sezonu boyunca bereketimiz eksik olmaz biz de yoğun bir kış dönemi geçiririz diye temenni ediyorum. Hemşehrilerimizi de olumsuz koşullara karşı dikkatli olmaları noktasında uyarıyor, kar yağışının tüm Selçuklu’ya bereket getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

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