Konya'da fuhuş operasyonuna 5 gözaltı



Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 3'ü Azerbaycan uyruklu kadın, 5 kişi gözaltına alındı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, A.C. ve M.B.'nin Azerbaycan uyruklu R.J., H.T. ve A.G.'yi, para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorladığı bilgisini aldı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından polis, bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda A.C., M.B., R.J. H.T. ve A.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden R.J., H.T. ve A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından yurt dışına gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. A.C. ve M.B. de 'İnsan ticareti, fuhuş yapmak ve yaptırmak fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçundan adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2022-01-25 12:17:56



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