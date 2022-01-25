Konya'da kar ulaşımı etkiliyor



Hasan DÖNMEZ-Duygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA)KONYA´da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Hava yolu ulaşımında ise İstanbul seferini yapan uçaklar iptal edildi. Yağan karla beyaza bürünen kentte, güzel görüntüler de oluştu.

Kentte gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle bazı yollarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları ulaşımda aksamalara neden oldu. Kenti diğer illere bağlayan yollarda da polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Konya´yı Adana´ya ve Isparta´ya bağlayan yollarda TIR´ların, Konya-Antalya kara yolunda ise TIR ve otobüslerin geçişine izin verilmiyor. Konya Havalimanı'ndan İstanbul gidecek uçakların seferleri de iptal edildi. Belediye ekiplerinin temizleme çalışmalarına devam ettiği kentte etkisini sürdüren kar yağış ise güzel görüntüler oluşturdu.

Konya'da Meteoroloji verilerine göre en fazla karın, 1,5 metre yükseklikle Bozkır ilçesi Sorkun Yaylası'na yağdığı belirlendi. Geçen pazar günü çığ düşen KonyaAntalya kara yolunun Alacabel mevkisinde ise kar kalınlığı 1 metre olarak ölçüldü.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Duygu KARAKOÇ

2022-01-25 13:17:39



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