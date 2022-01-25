Selçuklu Belediyesi sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler ilçe genelindeki kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuş ve sokak hayvanlarının da yiyecek ve su ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Konya genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları da olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulma sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesine Selçuklu Belediyesi katkıda bulunuyor. Selçuklu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuşların da yem ve su ihtiyacını karşılıyor. Ekipler sokak hayvanlarına kolay ulaşabilecekleri alanlarda oluşturduğu 100 adet kedi evi, 25 adet köpek besleme istasyonu, 15 adet de kuş evi ve besleme istasyonu ile yardımcı oluyor.

Etkili olan kar yağışının hem eksilen su seviyesine hem de tarımsal üretime faydalı olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu yıl çok şükür rahmetimiz eksik olmadı. Geçtiğimiz yıl yağmur ve kar yağışı az olduğu için barajlarımızda su eksilmiş, su ihtiyacı artmıştı. Bu yıl etkili olan kar yağışı ile birlikte inşallah bu sıkıntıları yaşamayacağız. Tabii bu dönemlerde en büyük zorluğu yaşayanlar dilsiz dostlarımız. Sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Selçuklu Belediyesi olarak bu zorlu kış şartlarında sokak hayvanları için belirlediğimiz noktalarda yaptığımız besleme istasyonlarında sokak hayvanlarına yem bırakıyoruz. İnşallah onların da bu kış şartlarında aç kalmamaları için ekiplerimiz çalışmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

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