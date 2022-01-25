Konya'da kar ulaşımı etkiliyor (2)

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İDARİ İZİN KARARI

Konya Valiliği, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların bugün saat 15.30 itibarıyla idari izinli sayılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışının akşam saatlerinde oluşturacağı trafik yoğunluğunu ve riskleri azaltmaya yönelik olarak; İzin vermeye yetkili kurum amirlerince (sürekli verilmesi gerekli hizmetlerde çalışanlar hariç) saat 15.30 dan itibaren diğer personele idari izin verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2022-01-25 14:04:56



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