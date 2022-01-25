Konya'da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı

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Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya), (DHA)KONYA´nın Ereğli ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, torbacı olarak tabir edilen 12 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı baskınlarda, 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin arama yaptığı adreslerde 1 ruhsatsız av tüfeği, 535 sentetik ilaç, 165,63 gram metamfetamin, 161,2 gram esrar, 2,2 gram eroin, 105 adet uyuşturucu hap, 0,96 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2022-01-25 15:03:04



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