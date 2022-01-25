Konya Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede görev başında

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için şehir merkezinde ve 31 ilçede sorumluluk alanlarında kar temizleme ve yol açma mesaisine aralıksız devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte 31 ilçede sorumluluğundaki yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm Türkiye’yi etkisini altına alan kar yağışının Konya genelinde de etkili olduğunu ifade ederek, vatandaşların kardan ve buzlanmadan etkilenmemesi için Büyükşehir Belediyesi olarak 291 araç ve bin 417 personelle görevde olduklarını söyledi. Kar temizliği ve yol açma çalışmalarının aralıksız şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Altay, “Yoğun kar bereketi hayatı olumsuz etkileyebilir ancak Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu etkiyi en aza indirmek için sahada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 6 bin ton tuz ve 750 ton buz çözücüönleyici solüsyon hazırlığımız var. İhtiyaç halinde bu miktarı artırma kapasitemiz mevcut” diye konuştu.

31 ilçedeki yollarla birlikte şehir merkezinde özellikle otobüs ve tramvay durakları ile hastane civarları başta olmak üzere yaya trafiğinin yoğun olduğu yerleri açık tutmak ve kar temizliği için ekiplerin sürekli çalışma halinde olduğunu da kaydeden Başkan Altay, “Temizlik çalışmalarımıza dükkan önlerini temizleyerek destek olan esnaflarımıza ayrıca ilk güne nazaran kış lastiği ve trafik güvenliğine daha çok hassasiyet gösteren hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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