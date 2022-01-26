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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesi ekipleri 7/24 görev başında

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde yol açma ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi ekipleri 7/24 görev başında

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde yol açma ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Tüm Türkiye’de etkili olan kar bereketi Konya’da da devam ediyor. Selçuklu Belediyesi bu kapsamda kar yağışının olumsuzluklara neden olmaması için kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmalarına tüm ilçe genelinde 7/24 ilkesiyle devam ediyor. Kar ve buzlanmaya karşı, kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yapan acil müdahale ekipleri, vatandaşların olumsuz şartlardan etkilenmemesi için çaba harcıyor. İlçe merkezinde ana arterler ve yoğun kullanılan bölgelerin yanı sıra taşra mahallelerin bağlantı yolları da temizlenerek, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı önlem alınıyor. 64 araç ve 250 personelle çalışmalarına aralıksız devam eden Selçuklu Belediyesi ekipleri dış mahalleler dahil yol açma ve tuzlama faaliyetlerini yürütüyor. Ana arterler, hastaneler ve acil ulaşım ihtiyacı olan lokasyonlarda çalışan ekipler vatandaşların mağdur olmaması çalışmalarını yürütüyor.

“Her noktaya ulaşmak için gayret ediyoruz”
Sorumluluk alanlarındaki bölgelerde kar temizleme çalışmalarımıza 7/24 devam edeceklerinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Tüm yurtta beklediğimiz kar bereketine kavuştuk. Bu yağışlar yüzümüzü güldürdü. Bizler gece gündüz demeden hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için kar temizleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemiz ve diğer merkez ilçelerimizle birlikte iş birliği ve koordinasyon içerisinde yollarımızı açıyoruz. Bu kapsamda öncelikle ana arterler, hastane yolları ve çevreleri olmak üzere tüm lokasyonlarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler kar yağışından önce tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık şimdi de tüm gayretimizle ilçemizin her bir noktasında ulaşmaya çalışıyoruz. Ben hemşehrilerimizden zorunlu olmadıkları takdirde trafiğe çıkmamalarını, çıkarlarsa da toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını rica ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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