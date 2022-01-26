Meram Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve yem dağıtım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkan Kavuş, vatandaşlara çağrıda bulunarak sokak hayvanları için uygun yerlere yiyecek bırakmalarını rica etti.

Meram Belediyesi, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başladığı günden bu yana rutin olarak yürüttüğü çalışmalarına yoğunluk vererek, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen köpek ve kedi besleme istasyonları ile açık alanlara yem bıraktı.



“Sokaktaki canlarımız için hassasız”

Doğada hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için belediye ekiplerinin hayvanların beslenmesine yardımcı olduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara kedi köpek maması ve yem bırakıyoruz. Sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları korumayı görev biliyoruz. Özellikle kar yağışlarının etkili olduğu bu günlerde hemşehrilerimizden de kapılarının önlerine sokak hayvanları için yiyecek bırakmalarını rica ediyorum” dedi.

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