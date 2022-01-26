Konya-Antalya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ederken, SeydişehirAntalya Karayolunda tırların geçişine izin vermeyen ekipler, küçük araçları ise kar lastiği ve zincir olması şartı ile bırakıyor.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 36 saat önce kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan SeydişehirAntalya yolu bu sabah itibariyle tipinin durması sonrası karayolları ekiplerinin yaptığı küreme ve tuzlama çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı. Yüksek kesimlerde yer yer üç metreyi bulan kar ve buzlanmanın bulunduğu yol üzerinde herhangi bir makaslamaya karşı tırların geçişine izin verilmezken, küçük araçların zincir ve kar lastiği ile geçişlerine izin veriliyor. Karayolları şube şefliği önünde uygulama yapan Bölge Trafik ekipleri kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermedi. Öte yandan, ilçe merkezinde de kar kalınlığı bir metreyi buldu.

Antalya’ya gitmek üzere yola çıkan Bülent ve Hülya Kayacan ailesi yaklaşık 15 saattir yolda olduklarını ve çok zorlandıklarını söyleyerek, “Yaz lastiği ile bilmeden yola çıktık. Antalya’da yaşadığımız için karı kışı bilmiyoruz. Yaklaşık 15 saattir yoldayız, her gittiğimiz yerde bir öneri sundular bize ne yapacağımızı şaşırdık. En son zinciri takıyoruz, zincirsiz yola çıkmayı önermiyoruz hiç kimseye. Mutlaka zinciri taksınlar çünkü çok tehlikeli yollar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.