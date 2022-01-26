Hastalanan bebek için UMKE'nin 6 saatlik kar mücadelesi

Konya'nın Altınekin ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan ailenin 2 yaşındaki hasta bebeği, ateşi yükselince Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 6 saatlik mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Altınekin ilçesi Yenikuyu Mahallesi Tol Yaylası'nda yaşayan Çakıroğlu ailesi, 2 yaşındaki Erdal Çakıroğlu bebeklerinin ateşlenmesi üzerine hastaneye götürmek istedi. Bölgede yoğun kar yağışı sonrası mahsur aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kar yağışının devam ettiği bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi. Ekip, yaylada mahsur kalan ve ateşi 38,5 dereceye çıkan 2 yaşındaki bebek için arazi aracıyla kent merkezine 75 kilometre mesafede olan yaylaya ulaşmak için yola çıktı. Yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen ekipler yaylaya ulaştı. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek ve ailesi 6 saatlik kurtarma çalışmasıyla Altınekin Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. 2 yaşındaki Erdal bebeğin tedavisinin ardından ateşi normale döndükten sonra taburcu edildiği öğrenildi.

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