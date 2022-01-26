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Koyun otlatma kavgasındaki cinayetin 41 sanığı hakim karşısında

DHA

Koyun otlatma kavgasındaki cinayetin 41 sanığı hakim karşısında


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da koyun otlatma kavgasında besicilik yapan Hakim Dal'ı tabancayla ateş ederek öldüren Mehmet Ölmez ve olaya karıştığı öne sürülen 40 kişinin yargılanmasına başladı. Ölmez, savunmasında ''Bir kişinin oğluma tüfeğin dipçik kısmıyla vurduğunu gördüm. Ben de oğlumu öldürecekler korkusuyla ona ateş ederek vurdum. Daha sonra da çok pişman oldum. Silahı bırakarak olay yerinden ayrıldım. Oğlum ellerinde olunca heyecan ve korkuyla hedef almadan ateş ettim." dedi.
Olay,  21 Temmuz 2021 tarihinde saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çarıklar Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaklaşık 2 bin 800 küçükbaş hayvanı bulunan besici Dal ailesi ile mahalleli arasında tarım arazilerinde hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada Mehmet Ölmez, tabancayla Hakim Dal'a ateş etti. Ağır yaralanan Dal kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dal ailesi fertlerinden Hamdi Dal ve Mustafa Dal da  aldığı darbeler sonucu yaralandı. Çalışma başlatan polis, olaya karıştığı öne sürülen 41 şüpheliyi gözaltına aldı.
41 SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Konya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya 1' tutuklu 41 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu Mehmet Ölmez duruşmaya SEGBİS ile katılırken, olayda hayatını kaybeden Hakim Dal'ın yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
'HEYECAN VE KORKUYLA ATEŞ ETTİM'
Tutuklu Mehmet Ölmez, savunmasında bir kişinin dipçikle oğluna vurması sonucu heyecan ve korkuyla hedef gözetmeksiniz ateş ettiğini öne sürerek, şunları söyledi:
''Çiftçilikle uğraşıyorum. İsimlerini dahi bilmediğim sadece Diyarbakırlı olduklarını ve 7-8 yıldır bu bölgede olduklarını biliyorum. Bunlar sürekli olarak bizim tarım arazilerimize koyunlarını otlatıyorlar. Daha önce jandarmayı arayarak bilgi verdik. Daha sonra bir arkadaşım beni arayarak 'Koyunlarını yine tarlalara çıkarmışlar bizim sürüye de ateş etmişler' dedi. Bunun üzerine konuşmak için çağırdık; fakat onlar arabadan iner inmez bizim üzerimize tüfekle ateş etmeye başladılar. Ben de o sırada yanımda bulunan silahı çıkararak havaya 2 el ateş ettim. Daha sonra arabaya binip ayrıldık. Gece saatlerinde de çoban beni arayıp 'Bana ateş ettiler, koyunları götürüyorlar' dedi. Jandarmaya haber verip jandarmayı araç içerisinde beklemeye başladık. Beklerken biraz sonra onlardan birisini araçla gelirken gördüm. Arabadan 2 kadın 1 erkek indi. Sonra ona 'Neden ekinlerimize zarar veriyorsunuz' dedim. O da 'Tamam' diyerek ilerledi. Biraz ileride durarak beklemeye başladı. Bir süre sonra 2-3 araba geldi ve yaklaşık 60 metre ileriden bize 20 el kadar ateş ettiler. Araya jandarma girdi. Onların yanında da bize ateş ettiler. Oğlumun ve arkadaşlarının nereden geldiğini görmedim. Fakat bir kişinin oğluma tüfeğin dipçik kısmıyla vurduğunu gördüm. Ben de oğlumu öldürecekler korkusuyla ona ateş ederek vurdum. Daha sonra da çok pişman oldum. Silahı bırakarak olay yerinden ayrıldım. Biz ilk başta iyi niyetle gittik, sonra böyle oldu. Ben şahsı öldürmek istemedim. Oğlum ellerinde olunca heyecan ve korkuyla hedef almadan ateş ettim."  
'AĞABEYİMİ YERDE YATARKEN VURDULAR'
Öldürülen Hakim Dal'ın ağabeyi olan ve olayda yaralanan Hamdi Dal da sanık olarak ifade verdi. Dal ifadesinde ''Saat 23.00 gibi yeğenim Mustafa beni arayıp 'Köylüler beni yaraladı' dedi.  Sonra rahmetli ağabeyimi arayıp olay yerine gitmek için yola çıktımı. 15-20 araba yolu kesmişti. Arabadan konuşmak için indim; ama bizi taş yağmuruna tuttular. Kaçmaya başladık. Arkamızdan jandarma geldi ve bizi durdurdu.  Daha sonra Hakim'e saldırdıklarını görünce yanına gittik. Ağabeyim yerde yatar haldeydi ve tekmeliyorlardı. Ağabeyimi yerde yatarken vurdular. Elinde silah olsa kendisini savunurdu. Bir tek bende silah vardı. Ben de korkudan havaya 2 el ateş ettim. Mehmet'in ifadesini kabul etmiyorum tamamen yalan. Biz birbirimizi tanımıyoruz. Şikayetçiyim. Ağabeyimi öldürdüler" dedi.
Hakim Dal'ın  kardeşi olan ve müşteki olarak ifade veren Aydın Dal ise "Daha önce kendi köyümüzden koyun otlatma meselesi yüzünden şikayet aldık; ama bu taraftan hiç şikayet almamıştık" dedi. Davada Ölmez, dışındaki sanıklar yaralama suçundan yargılanıyor.
Mahkeme heyeti diğer sanık ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-01-26 16:12:06

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