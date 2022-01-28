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5 bin yıllık tarihi Sille Mahallesinden kartpostallık görüntüler Kartpostallık manzaraların oluştuğu Konya'nın tarihi mahallesi havadan görüntülendi

İHA

5 bin yıllık tarihi Sille Mahallesinden kartpostallık görüntüler Kartpostallık manzaraların oluştuğu Konya'nın tarihi mahallesi havadan görüntülendi

Konya’da kar yağışı ile birlikte beyaz örtü ile kaplanan 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Sille Mahallesi’nde kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi. Mahalle sakinleri, uzun aradan sonra ilk defa bu kadar kar yağdığını, memnun olduklarını söyledi.
Konya’da son günlerde etkili olan kar yağışı ile beraber kent tamamen beyaz örtü ile kaplandı. Karla kaplanan şehrin birçok noktasında eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan ve Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma eserlere 5 bin yıldır ev sahipliği yapan tarihi Sille Mahallesi de beyaza büründü. Tarihi mahallede yaşayan vatandaşların yürüyüş ve araçların geçiş güzergahları belediye ekipleri tarafından temizlendi. Beyaz örtüyle farklı bir atmosfere giren tarihi Sille Mahallesi, vatandaşlar tarafından da kış aylarında ziyaret ediliyor. Mahallede kar yağışı ile beraber ortaya çıkan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.
Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar kar yağdığını belirten mahalle sakinlerinden Mehmet Emin Demir, “Su kaynaklarımız azalmıştı. Biraz daha iyi oldu. Rabbim bereketini bize göstermiş oldu. Bu yağış meyvelere, ağaçlara iyi gelecektir. Su kaynaklarımızın da çoğalacağını ümit ediyoruz. 45 senedir böyle kar yağmıyordu. Yaklaşık 1,52 ay önce 50 santimetre yağdı. 23 gün önce de hemen hemen 50 santimetre daha yağdı şükürler olsun. Bir zorluk yaşamıyoruz. Sağ olsun belediyemiz buraları açıyor. Yollarımız hep açık. Hafta sonları çoğunlukla çarşıdan, şehir dışından gelenler, ziyaret edenler var” dedi.
Kar yağışının mahalleye bereket olduğunu anlatan Sadiye Kunt, “Çok memnunuz buradan, burası çok güzel. Kar yağışı bize bereket oldu. Allah bolluk verdi. Çok severek damımızı, kapımızın önünü kürüyoruz. Greyderler de açıyor buraları. Bize hiçbir zorluğu yok” diye konuştu.

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