Yoldaki buzlanmalara, solüsyon akan fıskiyeyle müdahale



Duygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)KONYA'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma yol kenarına yerleştirilen fıskiyelerden akan solüsyonla çözülmeye başlandı.

Kentte geçen cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava, yollarda buzlanmaya neden oldu. Meram Belediyesi de yaptıkları Ar-Ge çalışması sonucu buzun çözülmesini sağlayan solüsyon üretti. Yolun kenarına yerleştirilen fıskiyelerden akan solüsyon buzun çözülmesini sağlıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, cep telefonuyla uzaktan otomasyon sistemiyle çalışabildiğini belirttiği sistemi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki 600 metrekarelik alanda uygulamaya başladıklarını belirterek şunları söyledi:

''Kendi tesislerimizdeki ArGe çalışmaları sonrası buzlanmaya karşı yeni bir sistem geliştirdik. Bu kapsamda buzlanmanın tehlikeli oluşturabileceği, yoğun kullanılan caddelerimizin refüjlerine rötar fıskiyeler yerleştireceğiz. İlk kez Gödene Mahallemizde deniyoruz. Buradaki solüsyon dolu tankımızla caddeye belirli aralıklarla solüsyon işlemi gerçekleştiriliyor. Buna ek olarak meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda buzlanma riski olan günlerde sistemi uzaktan otomasyon şeklinde çalıştırıyoruz ve burada bir personel ihtiyacımız da oluşmuyor. İşlemin sonucunda caddenin sürekli açık kalmasını sağlıyoruz.''

Projeyi yürüten Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Hasan Kelek de, ''Hanedan Caddesi´ndeki deneme amaçlı kurulan solüsyon sisteminin günlük kapasitesi 45 tondur. Solüsyonu kendi müdürlüğümüz bünyesinde üretiyoruz. 600 metrekarelik alanda deneme proje olarak yaptık. Sistem tamamen uzaktan kontrol bağlantısıyla çalışmakta olup herhangi bir personel gücü olmadan telefon bağlantısıyla ve 7/24 kamera sistemi dahilinde aktif olarak kullanılıyor'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Konya Duygu KARAKOÇ

2022-01-28 13:47:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.