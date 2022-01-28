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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da karla mücadele devam ediyor

İHA

Konya'da karla mücadele devam ediyor

Konya'da karla mücadele 6 bin 135 personel ve bin 913 araç ile devam ediyor.
Konya’da son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı Valilik Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan çalışma gruplarının 7/24 çalışma esasına göre faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada kent genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Açıklamada, Valilik Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden koordine edilen karla mücadele çalışmalarının 13 çalışma grubu, 6 bin 135 personel ve bin 913 araç ile devam etmekte olduğu belirtilerek, "22 Ocak 2022 tarihinden itibaren Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi çağrı merkezine düşen 679 vaka değerlendirilerek bu çağrıların tamamı sonuçlandırıldı. Tahliye Çalışma Grubu tarafından 479 vatandaşımız ve 115 araç kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edildi. 29 bin 422 vatandaşımızın beslenme ihtiyacı karşılanırken, kar nedeniyle ulaşılamayan toplam 15 hastaya UMKE tarafından müdahale edildi. Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 390 personel ve 203 araç ile sorumluluk alanındaki kapalı yollara müdahale etmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesi bin 417 personel (83 ekip), 291 araç ile sorumluluk alanındaki kapalı yollara müdahale etmektedir. 31 İlçe Belediye Başkanlığına bağlı ekipler de kendi sorumluluk alanlarında yollara yeteri kadar personel ve ekipmanla müdahale etmektedir. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü üretimin durmaması için sorumluluk alanında 20 araç ve 62 personelle çalışmalarına devam etmektedir. Sağlık Çalışma Grubu olumsuz hava ile mücadele kapsamında yapılacak çalışmalarda 265 personel, 90 araç ve 1 helikopter ile görev yapmaktadır. Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu 252 personel ve 861 araç ile çalışmalarını yürütmektedir. MEDAŞ 77 araç ve 283 personel ile enerji verilen yerlerdeki olumsuzluklara müdahale etmektedir. Haberleşme Çalışma Grubu 41 personel, 20 araç ile olumsuzluklara müdahale etmektedir. Konya genelinde kapanan 628 köy yolu ulaşıma açılmıştır, 9 köy (mahalle) yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir. Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koordinasyonunda; Kaymakamlıklar/İlçe Belediyeleri ilgili kamu birimleriyle beraber Konya genelinde yaşanan ağır kış şartları nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelerde besleme çalışmalarını yürütmektedirler. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için büyük bir özveri ile fedakarca gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren tüm personelimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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