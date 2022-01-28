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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO Karatay Üniversitesi ile Nairobi Ticaret ve Sanayi Odası arasında iyi niyet anlaşması

İHA

KTO Karatay Üniversitesi ile Nairobi Ticaret ve Sanayi Odası arasında iyi niyet anlaşması

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Nairobi Ticaret ve Sanayi Odası arasında Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenen törende iyi niyet anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşma ile akademik, bilimsel ve sektörel alanlarda ortak projeler yürütülecek.
Konya Ticaret Odası’nın üniversitesi KTO Karatay Üniversitesi, uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek Nairobi Ticaret ve Sanayi Odası ile iyi niyet anlaşması imzaladı. Nairobi’de gerçekleşen törene KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, Nairobi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Julius Opio ve yetkililer katıldı.

“Gönül coğrafyamızda yer alan Kenya, bizim için çok kıymetli”
İmza töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, “Bugün imzalanan anlaşma ile yaklaşık 70 ülkeden 600’e yakın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü KTO Karatay Üniversitesi, uluslararası bilimsel ve akademik çalışma ağına bir yenisini daha ekledi. Gönül coğrafyamızda her daim özel bir yeri olan Kenya ile iş birliğine gitmek bizim için çok kıymetli” dedi.

“Kenyalı öğrencilerimiz üniversitemizde tam burslu eğitim alıyor”
İmzalanan anlaşma ile gerçekleşecek önemli projelerin altını çizen Başaran, “KTO Karatay Üniversitesi olarak uluslararası düzeyde iş birliklerimizi arttırmak ve dünyanın en önemli üniversiteleri arasında yer almak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu anlaşma, dost ve kardeş ülke Kenya ile ortak akademik çalışmalar yapılmasını, karşılıklı iş birliğini ve öğrenciakademisyen değişimini hedefliyor. Şu anda üniversitemizde Kenya’dan Mekatronik Mühendisliği, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi Bölümlerinde tam burslu olarak eğitim alan öğrencilerimiz bulunuyor. Lisans ve lisansüstü düzeyde özellikle Pilotaj, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İslam İktisadi ve Finans Bölümlerimiz ile yabancı dillerde ortak bilimsel çalışmalar, çevrim içi eğitimler, akademik toplantılar ve mesleki seminerler düzenlemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“KTO Karatay Üniversitesi ile stratejik ortaklığın adımını atıyoruz”
Nairobi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Julius Opio imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye'nin önemli ekonomik merkezlerinden biri olan Konya, özellikle imalat, tarım, inşaat ve eğitim sektöründe güçlü firmalara ev sahipliği yapmaktadır. Bugün işbirliği ve stratejik ortaklık için önemli bir adım atıyoruz. Nairobi ve Konya arasında başta eğitim, imalat, yetenek transferi ve yenilenebilir enerji alanları olmak üzere pek çok alanda işbirliğimizin artacağına inanıyorum. Bu anlaşmanın imzalanmasında emeği geçen KTO Karatay Üniversitesi yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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