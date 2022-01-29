Konya’da evlerden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Konya’nın Kulu ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu’nun farklı mahallelerinde müstakil evlerin kapı ve pencerelerinden girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli polisin güvenlik kameralarını izlemesi sonucunda tespit edildi. Yapılan araştırmanın ardından harekete geçen ekipler M.G., R.Ö. ve Y.G.’yi yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Daha önceden hırsızlıktan kayıtları bulunan M.G. ile R.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşı küçük olan Y.G. serbest bırakıldı. Evlerden çalınan eşyaların bir kısmı da şüphelilerin adreslerinde ele geçirildi. Eşyaların sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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