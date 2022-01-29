Başkan Angı’dan öğrencilere davet

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, zorunlu eğitim çağındaki gençleri dönem kaybı olmadan 4 Şubat’a kadar mesleki eğitim merkezi programına kayıt olmaya davet etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, mesleki eğitim merkezleri sayesinde sanayilerdeki yetişmiş eleman sıkıntısı sorunun ortadan kalkacağına vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezlerinin daha cazip hale geldiğini dile getiren Başkan Angı, aralarında Konya’nın da olduğu Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Ocak’ta hizmete açıldığını hatırlattı. Yıl sonuna kadar bir milyon gencin mesleki eğitim merkezlerine dahil edilmesinin hedeflendiğini kaydeden Hasan Angı, 4 Şubat’a kadar zorunlu eğitim çağındaki gençleri dönem kaybı olmadan mesleki eğitim merkezi programına kayıt olmaya davet etti. Angı, “Bu önemli fırsatı tüm öğrencilerimiz iyi değerlendirmeli. Konya'mızdaki tüm mesleki ve teknik anadolu liselerinin bünyesinde mesleki eğitim programı açıldı. Öğrencilerimiz herhangi bir mesleki ve teknik anadolu lisesine müracaat etmeleri dahilinde okullarımızdan gerekli bilgilendirmeyi alabilir” dedi.



Eleman sıkıntısına çözüm

Mesleki eğitim merkezlerinde örgün eğitim, iş eğitimi, ücret ve diploma alma imkanı oluştuğunu açıklayan Angı, “Mesleki eğitimde eğitim gören 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilere asgari ücretin yüzde 30’u, 12. sınıf öğrencilere ise yüzde 50’si maaş olarak verilecek. İşletmelerce üstlenilecek bu ücretlerin tamamı devlet katkısı olarak karşılanacak. Ayrıca öğrencilerimizin iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortası da yapılacak. Öğrencilerimiz haftada bir gün okula giderek hem eğitim alacak, hem de kazanç sağlayacaklar. Üretimi artırmak ve 5 yıl boyunca verilen bu desteklerden yararlanmak adına her işletmemizin en az bir tane mesleki eğitim öğrencisi istihdam etmesini istiyoruz. Mesleki eğitim ile özel sektör arasında kurulan bu güçlü bağ sayesinde sektörde yaşanan eleman sıkıntısı da büyük oranda çözüme kavuşturulacak” diye konuştu.



İş garantili eğitim

Öte yandan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İl Başkan Yardımcıları Fahrettin Kulu ve Adnan Bahçeci ile birlikte Selçuklu 100. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek çıraklık eğitimi ve okul bünyesinde yürütülen diğer çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada öğrencilerle de sohbet eden Erdem, öğrencilerin iş garantili bir şekilde eğitim aldığına değindi. Hükümetin mesleki eğitim merkezlerine çok önem verdiğini belirten Erdem, bu sayede sanayi sektörüne yeni eleman yetiştirme adına çok önemli bir işlevin yerine getirildiğini sözlerine ekledi.

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