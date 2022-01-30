Aracın çarptığı yaya otobüsle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti

Konya’da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilmeye çalışırken yolda hayatını kaybetti. Polis kaza yerinde otomobile ait olduğu değerlendirilen parçalar bulurken, kazaya sebep olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Gürler'e (38) sabah saatlerinde cadde üzerinde henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç çarparak olay yerinden kaçtı. Olayın olduğu caddede seyir halinde olan 42 DLG 35 plakalı Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi seferini yapan belediye otobüsünün sürücüsü, yerde hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve yaralıyı hastaneye yetiştirebilmek için otobüse alıp yola çıktığını belirtti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye yetişmek için yola çıkan sürücü, Meram ilçesi Altıyol Köprülü Kavşağı'nda yaralının hayatını kaybetmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Nuri Gürler'in cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde güvenlik şeridi çekerek, detaylı inceleme yaptı. Polisin incelemesinde olay yerinde bir otomobile ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunurken, kaçan araç ve sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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