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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali” 2 Şubat’ta başlıyor

İHA

“Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali” 2 Şubat’ta başlıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 26 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali ile çocuklara unutamayacakları bir anı bırakacak. Festival boyunca düzenlenecek birçok etkinlikten çocuklar kadar aileleri de istifade edecek.
Şehrin kültür ve sanat hayatına farklı bir boyut katan Selçuklu Belediyesi düzenlediği etkinliklerle tüm şehre önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Konya’nın kadim bir geleneği olan ve mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen şivlilik “Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali” ile Konya’ya renk katacak.
2 Şubat Çarşamba günü başlayıp 6 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan “Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali” sabah 10.00 akşam 22.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. 5 gün boyunca devam edecek olan festival programının gündüz kuşağında Elif'in Düşleri, Rafadan Tayfa, Keloğlan, Niloya, Kukuli gibi TRT Çocuk kanalının sevilen karakterleri sahne alacak. Öğle kuşağında ise ebeveynlere yönelik alanında uzman yazarlar tarafından çocuk gelişimi ve çocukların başarısına yönelik konferanslar verilecek. Bu kapsamda festivalde; Alişan Kapaklıkaya, Ender Saraç, Ahmet Şerif İzgören, Saniye Bencik Kangal, Mehtap Kayaoğlu, Sıtkı Aslanhan, Esra Coşkun, Lemi Filozof, Özgür Bolat, Melih Tuğtağ gibi isimler konferans ve söyleşiler gerçekleştirecek. 5 gün boyunca dolu dolu devam edecek festivalde katılımcılara birçok ikram ücretsiz olarak sunulacak.

“Çocuklarımızın unutamayacağı dolu dolu bir şivlilik festivali olacak”
Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali’nin dolu dolu yaşanacağını ve şivlilik geleneğinin gelecek nesillerle aktarılmasına bir katkı olacağını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Manevi iklimimizin baharı olan üç ayların gelişini büyük bir coşku ile karşılayacağımız Konya’mızda, yüzyıllardır süregelen şivlilik geleneğimizi kültür ve sanatın kalbinde Selçuklu Kongre Merkezinde çok zengin bir içerikle hazırlanmış Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali etkinlikleriyle kutlamış olacağız. Bu kültürel ve manevi mirası, gelecek nesillere aktarma gibi kutsal bir görevin getirmiş olduğu sorumlulukla sizler için Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali'ni hazırladık. Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali'nde eğlence dolu etkinlikler, birbirinden değerli isimlerle söyleşiler, eğitici atölye çalışmaları, gösteriler, konserler, ikramlar ve unutulmaz hatıralar biriktireceğiniz birçok program sizleri bekliyor. Bu vesileyle hem çocuklarımızı mutlu etmek hem de mübarek ayları ailece sevinç içerisinde karşılayıp, birlik ve beraberlik ruhuyla ecdadın bize bıraktığı kültürel mirası nesilden nesile aktaracağız. Festival alanında doyasıya eğlenmenizi; rahmet, bereket ve mağfiret dolu bir üç aylar geçirmenizi temenni ediyorum. Şivliliğimiz kutlu olsun” şeklinde konuştu.

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