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Köpekten kaçıp ağaca çıkan kediyi itfaiye kurtardı

İHA

Köpekten kaçıp ağaca çıkan kediyi itfaiye kurtardı

Konya'da köpek saldırısına uğrayan ve çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından indirilerek sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde köpek saldırısına uğrayan bir kedi, korkarak ağaca çıktı. Ağacın üst ve ince dallarında kalan kedi, sıfırın altında 12 derece soğuk havada korkudan hareket etmeden beklemeye başladı. Kedinin sahibi ve komşuların tüm uğraşlarına rağmen ağaçtan inmeyen ve donma tehlikesi yaşayan kediyi indirmek için Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bahçe içindeki ağaca merdivenle tırmanarak kediyi kurtardı. Ağaçtan indirilen 'Era' isimli kedi sahibine teslim edildi.

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