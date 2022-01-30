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Başkan ?Hasan Kılca: "İlçemizde kar çilenin değil, bereketin adıdır" "Kar yağışı için hazırlıklıyız" "Rahmeti zahmet olarak görmüyor, devamı için dua ediyoruz"

İHA

Başkan ?Hasan Kılca: "İlçemizde kar çilenin değil, bereketin adıdır" "Kar yağışı için hazırlıklıyız" "Rahmeti zahmet olarak görmüyor, devamı için dua ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Doğuş ve Köprübaşı mahallelerinde kar sonrası sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Milletvekili Usta ve Başkan Kılca ziyaretleri sırasında yetkililerden mahallelerde devam eden kar temizleme çalışmaları hakkında bilgi alırken, yürütülen çalışmalar esnasında saha çalışanlarına kolaylıklar diledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle sahada olan kar temizleme ekiplerine teşekkür eden Genel Başkan Yardımcısı Usta, Karatay Belediyesi’nin ilçenin her bölgesinde büyük bir özveri ile kar mesaisini başarılı bir şekilde yürüttüğünü kaydetti. Usta şunları söyledi:
“Bugün Karatay’da önce Doğuş Emekli Konağı’ndaki vatandaşlarımızla, ardından da kar mesaisindeki ekipleri ziyaret ederek sohbet etme fırsatı bulduk. Karatay Belediyesi’nin başarılı çalışmalarından dolayı başkanımızı da tebrik ediyoruz. Yağan kara hem ülkemizin hem Konya’mızın çok ihtiyacı vardı. Kar berekettir, rahmettir. Bu rahmeti ve bereketi hep birlikte bollaştıralım. Kar çalışmalarında emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyoruz. Soğuk havada bu çalışmaları gerçekleştirmek gerçekten büyük bir fedakarlık ve özveri işidir. Özveri olmadan 7/24 anlayışı ile çalışmak mümkün değil. O yüzden ekiplerimize teşekkür ediyor. Emeklerine sağlık diyorum.”

“Ekiplerimizle birlikte fedakarca çalışmaya devam edeceğiz”
Belediye Başkanı Hasan Kılca ise kar yağışının bereketin simgesi olduğuna dikkat çekerek; yağışların devamı için dua ettiklerini ve tüm mesai arkadaşlarıyla fedakarca çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi. Başkan Kılca Karatay Belediyesi ekiplerinin kar mesaisinde başarılı bir şekilde çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, “Mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Sanayi bölgelerimiz de dahil olmak üzere ekiplerimizin yaptığı çalışmaları sahada da inceliyoruz. Ziyaretlerimizde Karataylı hemşehrilerimizin yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle ortaya çıkan taleplerini dinliyor ve çözüm yollarını konuşuyoruz. Bugün de AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve ilçe başkanımız ile yine sahadayız. İlçemizde, kar çilenin değil bereketin adıdır. Kar yağışı için hazırlıklıyız. Rahmeti zahmet olarak görmüyor, devamı için dua ediyoruz. Kar temizleme işlemlerimizi tamamlayarak hemşehrilerimizin zor duruma düşmemesi ve hayatı olumsuz etkileyecek tüm şartları ortadan kaldırmak için bütün ekiplerimizle birlikte fedakarca çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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