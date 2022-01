Meram 3. Kort Tenis Turnuvası birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oluyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘Kort Tenis Kış Turnuvası’nın üçüncüsü, birbirinden heyecanlı tenis karşılaşmalarına sahne oluyor.

27 Ocak’ta başlayan Meram Belediyesi 3. Geleneksel Kort Tenis Kış Turnuvası devam ediyor. 143 sporcunun 3 ayrı kategoride yarıştığı müsabakalar 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek finallere kadar devam edecek. Meram Belediyesi’nin tenis sporunun sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirdiği turnuvada kategoriler ise 20052009 doğumlular (1317 yaş) (BayanBay kategorisi), 19932004 doğumlular (1829 yaş) (BayanBay kategorisi), 1992 ve üzeri doğumlular (30 yaş ve üzeri) (Bayan Bay kategorisi) olarak belirlendi. Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen turnuvada pandemi tedbirleri yine sıkı bir şekilde uygulanıyor.



“Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum”

Meram Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Geleneksel Kort Tenis Kış Turnuvası’na katılan tüm sporculara başarılar dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, böylesi özel bir turnuvaya ev sahipliği yapmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özellikle gençlere sporu sevdirebilmek amacıyla pek çok organizasyon ve proje ortaya koyduklarını hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlerimizi de spora özendirmek, özellikle bireysel sporlarda ulusal ve uluslar arası başarılar elde edebilmek amacıyla başladığımız kış tenis turnuvasının üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Turnuvaya katılan sporcularımızın müsabaka heyecanı kadar bizler de onlarla yeniden bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Her turnuvamızda olduğu gibi bu turnuvaya katılan sporcularımız derece alsın ya da almasın gösterdikleri cesaretle bizim nazarımızda büyük bir başarı almıştır. Bu nedenle katılan her bir tenis sever sporcumuzu tebrik ediyor, her birine başarılar diliyorum. Gençlerimizi sporu sevdirmek amacıyla çıktığımız bu yolda bizlere destek veren ailelere ve eğitmenlere de şükranlarımı sunuyorum. Daha nice turnuvada buluşmak dileğiyle” diye konuştu.

