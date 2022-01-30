Araç çarptı, belediye otobüsüyle hastaneye götürülürken öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)KONYA'da sürücüsü ve plakası belirlenemeyen aracın çarpması sonucu yaralanan Nuri Gürler (38), yoldan geçen belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilirken yaşamını yitirdi. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Uzunharmanlar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki Nuri Gürler, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü de aracıyla hızla olay yerinden uzaklaştı. Yoldan geçen belediye otobüs şoförü, Gürler'in yerde yattığını görünce durumu polise bildirdi. Hayati tehlikesi bulunduğu için de Gürler'i otobüse alıp, hastaneye yetiştirmek için yola çıktı. Ancak Gürler, Altıyol Köprülü Kavşağına gelindiğinde yaşamını yitirdi. Gürler'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

DHA-Genel Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-01-30 13:18:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.