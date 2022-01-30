Akşam iteklediği annesini sabah ölü buldu; tutuklandı (2)

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TUTUKLANDI

Konya'da, dün akşam yaşadıkları tartışma sonrası annesi Elif Sevinç'i (61) itekleyerek yere düşüren; sabah da balkonda ölü bulan Ayşenur Sevinç (24), 'Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürme' suçundan sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı. Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-01-30 21:20:55



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