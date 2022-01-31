Konya’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında Konya kent merkezinde de hissedilen bir deprem yaşandı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem 6.99 km derinlikte meydana geldi.



Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi

Deprem sonrası bir açıklama yapan Konya Valisi Vahdettin Özkan da Meram ilçesinde saat 12.30 sıralarındaki 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, “An itibariyle herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.